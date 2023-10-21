شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الوحدة حالة لم أمر بها طوال مسيرتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل الجزيرة تفوقه على الوحدة في بطولة كأس رابطة مصرف أبوظبي الإسلامي وفاز عليه 2-1 في مباراة جولة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأول، وسيخوض مباراة الإياب على استاد آل نهيان بفرصتي الفوز أو التعادل.

الجدير بالذكر أن الجزيرة فاز على الوحدة في 8 مباريات في بطولة كأس الرابطة بمختلف مسمياتها، فيما فشل الوحدة في تحقيق أي انتصار على منافسه في المسابقة.

وقدم الفريقان مباراة قوية كان شوطها الأول لصالح الجزيرة الذي سجل من خلاله هدفين واستقبل هدفاً، بينما تحولت الكفة في الشوط الثاني لصالح «العنابي» لكنه لم يوفق في الوصول إلى مرمى العامري لعدم التوفيق وسوء إنهاء الهجمة من قبل المهاجمين.

وشهدت المباراة عدداً من القرارات التحكيمية واحتج عليها كثيراً مدرب ولاعبو الوحدة داخل الملعب، وفي المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء.

وشارك مع الجزيرة لاعبه الجديد الموريتاني أبوبكر كمارا للمرة الأولى منذ انضمامه لـ«فخر أبوظبي» كما شارك السنغالي موسى سنغور.

وأبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة قلقه من حالة سوء التوفيق التي تلازم فريقه، كما اشتكى من بعض القرارات التحكيمية، وقال: «لعبنا بشكل جيد أمام الجزيرة ولكننا خسرنا المباراة وأنا قلق للغاية لأن لاعبي فريقي يحاولون ويقاتلون في كل مباراة ولكنا لا نفوز».

وأضاف: «أتمنى ألا يحبطنا هذا الوضع ويقلل من التفاؤل في تصحيح الوضع، لأننا حصلنا على عدد كبير من الفرص والقائم صد لنا كرات في مختلف المباريات، لا أعرف ماذا أقول للاعبين، فهذه حالة أمر بها لأول مرة في مسيرتي الكروية، لكننا نتطلع للعودة في الإياب وسنسعى لذلك بقوة».

وتحدث مدرب الوحدة عن القرارات التحكيمية، وقال: «استحقاق أحد لاعبي الجزيرة لبطاقة حمراء محتملة، وربما أكون مخطئاً، ولكن حكم تقنية الفيديو لم يستدع حكم الساحة، كما حدث لنا في المبارايات السابقة، حيث عوقبنا بطرد وركلة جزاء، وأتمنى أن أكون مخطئاً لأننا نضع عملنا على المحك بسبب هذه الحالات».

من جانبه، أشار الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة إلى أن فريقه حقق المطلوب وهو الفوز والدخول للقاء الإياب بأفضلية على حساب المنافس.

وعن المباراة، قال دي بور: «كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول وتقدمنا بهدفين ولكن المنافس نجح في تقليص الفارق، وإحقاقاً للحق، فقد كان الوحدة هو الطرف الأفضل في الشوط الثاني وكان يستحق التعادل، وصحيح أن لاعبيه اعتمدوا على التدخلات البدنية القوية والتأثير في الحكم، ولكننا خرجنا فائزين وحققنا هدفنا من المباراة».