الامارات | مدرب مانشستر يونايتد يحدد موعد عودة لوك شو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ان غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو سيستمر حتى منتصف نوفمبر، على أن يعود الى الملاعب بعد نافذة المباريات الدولية.

ويعاني شو من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز في 19 أغسطس وغاب حتى الآن عن 9 مباريات لفريقه في مختلف المسابقات بالاضافة الى اربع مباريات دولية في صفوف منتخب انكلترا.

وستخوض كتيبة تن هاغ سبع مباريات من الآن وحتى فترة التوقف الدولي، اعتباراً من مواجهة شيفيلد يونايتد السبت في الدوري المحلي.

ويعاني يونايتد من إصابات عدة لا سيما تلك التي تتعلق باللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير، حيث يغيب أيضا أرون وان-بيساكا منذ فترة، في حين اصيب في الاونة الاخيرة الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون المعار من توتنهام، فاضطر تن هاغ إلى إشراك لاعب وسطه الجديد المغربي سفيان امرابط في هذا المركز، لكن الاسباني عاد إلى تدريبات فريقه وسيشارك في المباراة ضد شيفيلد.

وقال تن هاغ عن حالة المصابين: "بالطبع باتوا قريبين (من العودة)، لكن بالنسبة الى لوك شو لا أتوقع عودته في مجموعة المباريات المقبلة. في ما يتعلق بوان-بيساكا، فقد عاود التمارين الجماعية وبالتالي سيكون ضمن التشكيلة".

وتحدث تن هاغ عن اصابة لاعب وسطه البرازيلي كازيميرو خلال تواجده مع منتخب بلاده خلال تصفيات مونديال 2026، وقال في هذا الصدد "لم يكمل المباراة الأولى ثم خاض الثانية كونها كانت هامة (ضد الأوروغواي). الأمر يتعلق باصابة طفيفة وسيعود من البرازيل الاسبوع المقبل وسيتعافى ويكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي نهاية الاسبوع المقبل".

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع في المستوى منذ مطلع الموسم الحالي حيث خسر 6 مباريات حتى الآن في مختلف المسابقات ويحتل المركز العاشر في الدوري المحلي.