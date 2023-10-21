الامارات | إقبال هائل على تذاكر "يورو 2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إقبال هائل على شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، لكنه كشف أنه تلقى ملايين الطلبات غير الصالحة خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر. وقال مارتين كالين مدير المسابقات في يويفا:"لدينا مشكلة وهي أن هناك روبوتات تعمل للأسواق غير القانونية، وقد تلقينا الملايين منها ونحاول إقصائها."

وبدأت المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر في الثالث من أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه، حيث يمكن للمشجعين طلب تذاكر مباريات محددة، على أن يجرى تخصيصها عبر نظام قرعة. وتحظى المباراة الافتتاحية التي يخوضها المنتخب الألماني في ميونخ يوم 14 يونيو بأعلى طلب، حسب ما قاله كالين.

وتشهد المرحلة الأولى طرح أكثر من 2ر1 مليون تذكرة وتبدأ الأسعار من 30 يورو (81ر31 دولار)، وهو سعر أرخص تذكرة لمباراة في دور المجموعات.

بينما يبلغ ثمن أغلى تذكرة للمباراة النهائية المقررة في العاصمة برلين، ألف يورو. وتأهل إلى نهائيات يورو 2024 بالفعل، ألمانيا صاحبة الضيافة، والنمسا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال واسكتلندا وإسبانيا وتركيا. وستجرى قرعة دور المجموعات في هامبورج في الثاني من ديسمبر المقبل.