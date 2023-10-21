الامارات | محمد صلاح يقود ليفربول للفوز ويرفض الاحتفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل هداف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، تألقه هذا الموسم بعدما قاد فريقه إلى الفوز على جاره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة هدفين للنجم المصري الذي لم يكن موفقا في بداية اللقاء قبل أن يتغير الوضع ويحرز هدفي الفوز لفريقه في أخر 20 دقيقة من اللقاء.

وتكفل محمد صلاح بتسجيل هدفي ليفربول في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء، و"90+ 3" بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز قبل أن يمنح كرة على طبق من ذهب للمصري الذي وضعه بلمسة واحدة في الشباك.

ورفض النجم المصري محمد صلاح الاحتفال بطريقته المعتادة، وذلك بعد أيام من نشره فيديو، دعا فيه إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة.

وبهذه النتيجة صعد فريق ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بـ20 نقطة فيما بقي إيفرتون في المركز الـ16 مع سبع نقاط، وشهدت المباراة طرد مدافع إيفرتون آشلي يونغ بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين.