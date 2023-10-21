ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني،يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ريال مدريد مساء اليوم السبت أمام إشبيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يدخل النادي الملكي لهذه المباراة متصدرا جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط،تستعد الجماهير العالمية لمشاهدة مباراة مثيرة بين ريال مدريد واشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، في حين يسعى اشبيلية لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة القوية.

كما يستعد نادي ريال مدريد لخوض تلك المباراة النارية بكل قوة وحماس كبير من اجل تحقيق الانتصار والحصول علي الثلاث نقاط كاملة من انياب الخصم العنيد حيث يستعد فريق اشبيلية لتلك المواجهة النارية بكل قوة وحماس كبير من اجل الخروج بنتيجة اجابية

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني واشبيلية | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني واشبيلية | من هنــــا

يتواجد ريال مدريد حاليا في صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويبحث إشبيلية عن الفوز في لقاء اليوم للابتعاد عن مناطق الهبوط والتواجد في مناطق الأمان، بينما يريد الميرنجي التواجد في المقدمة بشكل مستمر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا

خط الدفاع: أنطونيو روديجير، دافيد آلابا، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز

وسط الملعب: جود بيلنجهام، تشاوميني، توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيليو

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية

تنطلق مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم السبت الموافق 21 من شهر اكتوبر الجاري في منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة منافسات بطولة الدوري الاسباني الليجا

بينما تنطلق مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية اليوم في تمام الساعة ال 5:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 6:30 مساء بتوقيت السودان وليبيا 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان والصومال 8:30 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان