سجل المواجهات المباشرة بين تشيلسي وارسنال في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - في قمة الجولة التاسعة للدوري الأنجليزي الممتاز يستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج الذي يحاول العودة للدخول بين كبار الدوري الأنجليزي احد اقطاب المنافسة على البطولة وهو فريق الارسنال وهي المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة .

يدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ١١ نقطة ويرغب في البناء على فوزه الاخير خارج ملعبه على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب تيرف مور وهي البداية المخيبة للامال بالنسبة للبلوز نظرا لكونه الفريق الاكثر انفاقا في فترة الانتقالات الصيفية ويملك مدربة الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو الكثير من الأوراق القادرة على إعادة تشيلسي كأحد الاندية المنافسة على المراكز المتقدمة .

اما الارسنال فهو بلا شك يعيش فترة انتعاش ممتازة بفوزه في اخر مبارياته قبل التوقف الدولي على مانشيستر سيتي وهو الفوز الذي غاب لسنوات عن المدفعجية ليحتل الارسنال المركز الثاني خلف توتنهام ويؤكد من جديد عودته كأحد الفرق المنافسة على اللقب مثلما كان الحال الموسم الماضي .

سجل المواجهات المباشرة بين تشيلسي وارسنال

التقى تشيلسي مع الارسنال اجمالا في ١٨٩ مباراة عبر تاريخهما الطويل في الكرة الأنجليزية فاز تشيلسي في ٦٢ مباراة وتعادلا في ٥٢مباراة بين فاز الارسنال في ٧٥ مباراة وسجل مهاجمي تشيلسي ٢٤٧ هدف فيما سجل مهاجمي الارسنال ٢٦٥ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب تشيلسي فقد بلغت ٩١ مباراة فاز تشيلسي في ٣٤ مباراة بينما فاز الارسنال في ٢٨ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٩ مباراة .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين تشيلسي وارسنال

٢٧ يناير ٢٠٢٠ تشيلسي - أرسنال : ٢ / ٢

١ أغسطس ٢٠٢٠ أرسنال - تشيلسي : ٢ / ١

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ أرسنال - تشيلسي : ٣ / ١

١٢ مايو ٢٠٢١ تشيلسي - أرسنال: ٠ / ١

١ اغسطس ٢٠٢١ أرسنال - تشيلسي : ١ / ٢

٢٢ اغسطس ٢٠٢١ أرسنال - تشيلسي : ٠ / ٢

٢٠ ابريل ٢٠٢٢ تشيلسي - أرسنال : ٢ / ٤

٢٤ يوليو ٢٠٢٢ أرسنال - تشيلسي : ٤ / ٠

٦ نوفمبر ٢٠٢٢ تشيلسي - أرسنال : ٠ / ١

٢ مايو ٢٠٢٣ أرسنال - تشيلسي : ٣ / ١