لابورتا عن قضية نيجريرا: "الهجوم الأكثر شراسة في تاريخ برشلونة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، رأيه في القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميًا بقضية "نيجريرا"، بعد الحملة التي تعرض لها البارسا خلال الفترة الطويلة الماضية.

وشدد لابورتا على أن تاريخ برشلونة لن يتسخ بهذه القضية، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد الأكثر شراسة في تاريخ البارسا.

وأكد أن البارسا يواجه حملة تشهير غير مسبوقة، حيث أنه ينبه على أن هذه الحملة لا يجب السماح بانتشارها بين أفراد البلوجرانا.

تصريحات لابورتا

تحدث لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، حيث قال: "تاريخ البلوجرانا لن يتسخ أبدًا، فأنا أشير إلى الهجوم الأكثر شراسة في تاريخ النادي".

وتابع: "هذه الحملة هي تشهير غير مسبوقة ولا يتعين علينا السماح بها بيننا جميعًا".

وأردف: "برشلونة وريال مدريد دائمًا في قتال مستمر ودائم ومهما بحثوا وتكهنوا لن يجدوا شيئًا".

وأضاف: "أمتلك أخبار سيئة لجماهير ريال مدريد سنكرر أفضل برشلونة في التاريخ".

ويبحث برشلونة خلال الموسم الحالي للعودة بقوة على الصعيد القاري، وذلك للتتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، بعد الغياب الذي يقترب من 10 سنوات منذ أخر بطولة شامبيونزليج في 2015.