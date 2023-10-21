هالاند يُضيف الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام برايتون

ياسر رشاد - القاهرة - نجح إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف هالاند في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، حيث سدد الكرة بقوة في مرمى حارس برايتون.

بينما استطاع جوليان ألفاريز تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعدما نجح في وضع الكرة أعلى حارس المرمى.

وأشارت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن المدرب الإسباني جوارديولا قام بالتحدث مع 3 من لاعبي برايتون، يوم 24 مايو الماضي، على هامش مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي سيخلفه في منصبه.

وقال جوارديولا في رسالة نصية لـ 3 من لاعبي برايتون، بحسب صحيفة التلغراف: "هذا هو مدرب مانشستر سيتي القادم"، في إشارة إلى دي زيربي.

وأبدى المدرب الاسباني إعجابه الشديد بما قدمه دي زيربي على مدار الموسم الماضي مع برايتون.

الجدير بالذكر أن برايتون تحت قيادة دي زيربي، يعد الفريق الثاني الأكثر استحواذا على الكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 61.9%، خلف مانشستر سيتي.

منذ تولي الإيطالي مهم بريتون، سدد لاعبيه 662 مرة، منها 254 على المرمى، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع دي زيربي برايتون في تحقيق إنجاز كبير، أبرزه التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.