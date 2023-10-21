ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني يلا شوت اليوم ،تتجه انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم عن مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد امام نظيرة اشبيلية اليوم في منافسات الجولة العاشرة وذلك من عمر مسابقة منافسات بطولة الدوري الاسباني الليجا

تستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني، ويستعد ريال مدريد لقمة كبرى أمام إشبيلية في مواجهة هامة وقوية.

تنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي وبتعليق عصام الشوالي.

ويستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان مواجهة اليوم بين ريال مدريد وإشبيلية في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية

تنطلق مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم السبت الموافق 21 من شهر اكتوبر الجاري في منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة منافسات بطولة الدوري الاسباني الليجا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني واشبيلية | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني واشبيلية | من هنــــا

بينما تنطلق مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية اليوم في تمام الساعة ال 5:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 6:30 مساء بتوقيت السودان وليبيا 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان والصومال 8:30 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته أمام إشبيلية بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- أنطونيو روديجير- داني كارفخال.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي- إدوارد كامافينجا- جود بيلنجهام.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور- رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية

ستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3، والتي تحمل حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي مسؤولًا عن التعليق على المباراة.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وتحسين ترتيبهما في الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية

من المقرر أن يتولي مهمة التعليق علي مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية, المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.