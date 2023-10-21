أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الملكي، لمباراة إشبيلية في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.





شهد التشكيل الأساسي لريال مدريد تواجد فينيسوس جونيور، ورودريجو، بالإضافة لـ جود بيلينجهام.



تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية:



في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: داني كاربخال، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجر

في الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو



موقف ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني:



ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 24 نقطة بعد خوضه 9 مباريات، فاز في 8 مباريات، وخسر واحدة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر ويملك 8 نقاط، بعد تحقيقه الانتصار في مباراتين فقط، والخسارة 4 لقاءات، والتعادل في مباراتين.

