مرموش يضع فرانكفورت في المقدمة أمام هوفنهايم ويرفض الاحتفال

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الدولي المصري عمر مرموش الهدف الأول لصالح فرانكفورت أمام هوفنهايم في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

سجل مرموش هدف التقدم في الدقيقة 11 ورفض الأحتفال تضامنا مع شهداء فلسطين.

وكان مرموش قريبا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19 عبر رأسية لكن تصدى لها حارس هوفنهايم.

لعب عمر مرموش 7 مواجهات في الدوري الألماني هذا الموسم مع فرانكفورت بمعدل 421 دقيقة، وسجل هدف وحيد.

يأتي هوفنهايم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 15 نقطة، فيما يقع فرانكفورت في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.