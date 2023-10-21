شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي أزمة إيقاف القيد فى قطاع كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بالتنسيق مع الدكتور أحمد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المشرف العام على النشاط الرياضي، فى حل أزمة إيقاف القيد بقطاع كرة اليد.

جاء هذا بعد تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى لاعبي الفريق السابقين، وذلك ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس الإدارة نحو إعادة الاستقرار والهدوء داخل كافة قطاعات النادي من أجل استعادة تألق تلك الألعاب على كافة المستويات بما يليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلي الكبير.

فى سياق آخر، ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة فاركو المقرر لها غداً الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

وقرر إيهاب جلال إقامة كل اللاعبين داخل الفندق من أمس الجمعة حتى موعد المباراة وعدم الخروج منه، لفرض التركيز الكامل على اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، والتقدم في جدول ترتيب الدورى، خاصة أن المباراة على ملعب الإسماعيلية ووسط جماهيرهم.

وحرص إيهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.