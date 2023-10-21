شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتقد مستوى حكم مباراة سيمبا فى الدوري الأفريقي ويُطالب بالتصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوي الأفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أمس، الجمعة، بتنزانيا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 2/2.

وأبدى مسئولو الأهلي غضبهم من مستوى الحكم الموريتاني بعدما تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد عرقلة كهربا في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء الفريق التنزاني ، ورغم إستدعاء حكام "الفار" للحكم الموريتاني لإحتساب اللعبة ضربة جزاء للأهلي لكن بيدا رفض وأصر على موقفه.

إدارة الأهلي سبق وطالبت الشركة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي بضرورة إستقدام حكام أكفاء لإدارة مباريات البطولة لعدم إفسادها تحكيمياً ، وتلقى الأهلي تأكيدات من الشركة قبل إنطلاق البطولة بأن الحكام المُكلفين بإدارة مباريات الدوري الأفريقي سيكونوا على قدر كبير من الكفاءة ويتم إعداهم للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026 .

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي ..سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.