شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى قميص منتخب فلسطين أثناء عملية الإحماء قبل مواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على ارتداء اللاعبين القميص الرسمى لمنتخب فلسطين خلال عملية الإحماء قبل مواجهة سموحة، المقرر لها السابعة مساء اليوم.

وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن اللاعبين سيرتدون قميص منتخب فلسطين أثناء عملية الإحماء، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى حربهم ضد الاحتلال الإسرائليى.

ومن المنتظر أن يقف الفريقان دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين ضحايا الاعتداء الإسرائيلى، ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداداً فى جميع مسابقاته المحلية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على أهالي غزة.