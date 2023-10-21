شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حسن رياض من تدريب مصر للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسن رياض، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، باستقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذي يلازم الفريق منذ بداية مباريات الفريق فى مسابقة القسم الثاني ب.

وتقدم حسن رياض باستقالته لإدارة النادى برئاسة قاسم قدري، موجهاً الشكر لهم عن الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق، حيث نجح فى الصعود بالفريق من القسم الثالث إلى الثاني ب، وتقدم المدير الفنى باستقالته بعد خسارة الفريق مباراتين هذا الموسم أمام الإنتاج الحربي وإيسترن كومباني.