شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حسن رياض من تدريب مصر للتأمين والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم حسن رياض باستقالته لإدارة النادى برئاسة قاسم قدري، موجهاً الشكر لهم عن الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق، حيث نجح فى الصعود بالفريق من القسم الثالث إلى الثاني ب، وتقدم المدير الفنى باستقالته بعد خسارة الفريق مباراتين هذا الموسم أمام الإنتاج الحربي وإيسترن كومباني.
من ناحية أخرى، أشاد البرتغالي فيتوري بيريرا بحكام دورى المحترفين والقسم الثانى خلال اجتماعه مع حكام ومساعدى القسم الثانى.
وأبدى فيتور بيريرا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه الحكام فى الجولات الأولى من المسابقة، وأكد أن تطور المستوى سيصب فى صالح الحكام فى نهاية هذا الموسم، فى ظل اعتماد نظام التصنيف.
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