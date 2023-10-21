شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2 / 1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندرى، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024، بتقدم بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.
بدأ فريق بلدية المحلة بتشكيل مكون من:
- حراسة المرمى : محمود ماهر.
- خط الدفاع : أحمد رضا ، محمد رجب ، نور الزموري ، حسام حسن.
- خط الوسط : يوسف حسن ، فافور اكيم ، عبد الرحمن اللاهوني.
- خط الهجوم : عبد الرحمن سمانة ، حسام أشرف ، محمد أشرف.
فيما أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة بلدية المحلة، وجاء كالتالى:
- حراسة المرمى : المهدي سليمان.
- خط الدفاع : محمود شبانة ، هشامم صلاح ، ناصر ناصر ، خالد الغندور.
- خط الوسط : كريم الديب ، رجب عمران ، عمرو صالح.
- خط الهجوم : أحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، إسلام أبو سليمة
ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مواجهة وخسر أخرى، سجل لاعبو البلدية 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.
ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول ترتيب دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا والتعادل مع الجونة والخسارة من الإسماعيلى، سجل لاعبو زعيم الثغر 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز