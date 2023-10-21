شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2 / 1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندرى، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024، بتقدم بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

سجل حسام أشرف الهدف الأول لبلدية المحلة في الدقيقة 13 بعدما تسلم كرة طولية على حدود منطقة جزاء الاتحاد خلف المدافعين ليُسكنها برأسه الشباك لحظة خروج حارس الفريق السكندري، وفى الدقيقة 39 سجل حسام أشرف الهدف الثانى من مهارة فردية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص بواتنج الفارق بتسجيل الهدف الأول لزعيم الثغر فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة 2 / 1.

بدأ فريق بلدية المحلة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى : محمود ماهر.

- خط الدفاع : أحمد رضا ، محمد رجب ، نور الزموري ، حسام حسن.

- خط الوسط : يوسف حسن ، فافور اكيم ، عبد الرحمن اللاهوني.

- خط الهجوم : عبد الرحمن سمانة ، حسام أشرف ، محمد أشرف.

فيما أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة بلدية المحلة، وجاء كالتالى:

- حراسة المرمى : المهدي سليمان.

- خط الدفاع : محمود شبانة ، هشامم صلاح ، ناصر ناصر ، خالد الغندور.

- خط الوسط : كريم الديب ، رجب عمران ، عمرو صالح.

- خط الهجوم : أحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، إسلام أبو سليمة

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مواجهة وخسر أخرى، سجل لاعبو البلدية 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول ترتيب دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على سيراميكا والتعادل مع الجونة والخسارة من الإسماعيلى، سجل لاعبو زعيم الثغر 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.