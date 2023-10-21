شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة سموحة، المقرر لها السابعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك فى مواجهة سموحة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح

فى الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد زيزو - عمر جابر

فى الهجوم: محمود شيكابالا - مصطفى شلبى - يوسف أوباما