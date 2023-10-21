شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يدعم القضية الفلسطينية من داخل صالة تحرير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص منتخب الكرة الطائرة "رجال" على دعم القضية الفلسطينية من داخل صالة تحرير الخليج 365 خلال زيارة اللاعبين لمقر الجريدة بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024. وحمل لاعبو منتخب الطائرة العلم الفلسطينى بصحبة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من، تامر بيبرس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ومعه اللاعبون، أحمد يوسف ومحمد عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عسران.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى منتخب الطائرة، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.