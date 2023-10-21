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صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على إيفرتون (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق فوزا ثمينا على ضيفه فريقه إيفرتون بثنائية نظيفة، سجلها النجم المصري، محمد صلاح، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الممتاز للموسم الجارى 2023-24.

وتلقي أشلي يونج مدافع إيفرتون البطاقة الحمراء فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح محمد صلاح، فى تسجيل هدف ليفربول الأول، فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، سددها على يسار حارس إيفرتون.

وأضاف محمد صلاح، ثاني أهداف الريدز، فى الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بشكل مؤقت، برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن كل من توتنهام وأرسنال.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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