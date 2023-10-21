شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يدخل التاريخ في مباراة ليفربول.. ويرفض الاحتفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول محمد صلاح، فريقه للفوز بثنائية نظيفة على ضيفه إيفرتون، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول في شباك إيفرتون ليكتب رقماً تاريخياً لنفسه، ليصل للهدف رقم 201 في مختلف الدوريات التي لعب فيها بداية من الدوري المصري والسويسري ثم الإنجليزي والإيطالي.

وسجل صلاح 11 هدفاً في الدوري المصري وتسعة في السويسري و35 في الإيطالي. أما في الدوري الإنجليزي فسجل صلاح 146 هدفاً باحتساب هدفي اليوم.

كما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على ملعب أنفيلد، برصيد 106 أهداف، وتخطى كل من: السير كيني دالجليش وستيفن جيرارد.

أيضاً بات صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباريات ديربي ميرسيسايد، حيث وصل للهدف رقم 7 متخطياً الثنائي روبي فاولر وديفوك أوريجي، وذلك خلف دانييل ستوريدج بـ9 أهداف.

اللافت أن محمد صلاح رفض الاحتفال عقب تسجيله للهدفين، تضامناً مع أحداث غزة التي علّق عليها بفيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.