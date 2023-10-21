شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور.. الزمالك يرفض ميزانيته والقضاء يحاكمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى عقد الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بفوز منافسه حسين لبيب برئاسة النادي، في انتخابات لم يسمح له بالمشاركة فيها بسبب أحكام قضائية صدرت ضده، ولم تكن تلك الأزمة هي الوحيدة التي يواجهها خلال 24 ساعة؛ إذ يحاكم السبت بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، عن رفض أعضاء الجمعية العمومية للنادي، الميزانية الخاصة بالعام المالي المنقضي، التي وضعت في عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وفي سياق آخر، بدأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، السبت، نظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر».

وأوضح دفاع عمرو أديب أن «منصور» نال من موكله بعبارات تسيء إليه عبر محطات فضائية وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء بصحيفة الدعوى أن رئيس نادي الزمالك السابق سبَّ مقدم «الحكاية» عبر قناة النادي وحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن قضت محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، كما صدر حكم آخر بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.