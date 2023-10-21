زيزو يضيف ثاني أهداف الزمالك أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز أحمد السيد زيزو هدف الزمالك الثاني في المباراة أمام سموحة، والتي تجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجَّل زيزو الهدف بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار لمسها زيزو بالركبة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لتسكن الشباك في الدقيقة 14.

سجَّل شلبي الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من عمر جابر، سددها شلبي في الشباك.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق" شيكابالا".

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبدالله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.