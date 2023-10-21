شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك الجديد يدعم الفريق فى مباراة سموحة من مقصورة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد مجلس الزمالك الجديد فى مقصورة استاد القاهرة الدولى لدعم لاعبى الفريق الأبيض أمام سموحة، فى المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأجريت أمس الجمعة، انتخابات نادي الزمالك، لاختيار مجلس إدارة جديد حتى عام 2027، بعدما امتدت التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساءً موعد غلق باب التصويت في الانتخابات.

ويضم تشكيل الزمالك فى المباراة كلاً من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو،خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمود وحيد - شريف رضا -أحمد حكم - محمد المغربي ،خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد،خط الهجوم : حسام حسن..

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور و حسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف.