شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى محمود تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت اللاعبة ليلي محمود أحمد عطا، الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز للموسم الرياضي «2023 - 2024»، وذلك عن الأكاديمية أمبريلا، بفضل جهود بذلها الدكتور محمود عويس، رئيس الجهاز الفني، وجهود مضاعفة بذلها المدربين محمود سعيد وأحمد عبد اللطيف، كابتن مريم شريف والكابتن ملك، الإداري: رضوى.

واستطاعت اللاعبة ليلى محمود أحمد، أداء مختلف الحركات المطلوبة خلال تنافسيات البطولة بإجادة تامة، مع إظهار القوة والمرونة والقفزات والتوازن، وتميز أدائها بالإيقاع المتناغم والتحرك بكافة الاتجاهات المطلوبة في توقيتات مثالية، لتحصد المركز الأول مع الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز.

يضاف ذلك إلى سجل النجاحات المتعددة التي تحققها مختلف فرق الجمباز "رجال وآنسات" تحت قيادة الدكتور محمود عويس، والمناخ الإيجابي الذي توفره الأكاديمية امبريلا للتدريب، والإمكانيات الهائلة التي تسخرها للاعبين وأولياء الأمور، والحرص على نشر روح الثقة والتفاؤل والتفاني التام في للتدريبات.

وجاءت عموم النتائج الفائزة بالميداليات الذهبية كالتالي:

ولعبت ليلى ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت خديجة لى لى (ميدالية ذهبية)، ليلى إبراهيم (ميدالية ذهبية)، فريدة (ميدالية ذهبية)، جويريه (ميدالية ذهبية)، منسا محمد (ميدالية ذهبية)،.تاليا (ميدالية ذهبية)