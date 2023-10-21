شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ركلة جزاء لفريقه أمام سموحة بالمباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : محمود وحيد - شريف رضا -أحمد حكم - محمد المغربي، خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد،خط الهجوم : حسام حسن.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور و حسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف".