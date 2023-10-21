شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما على سموحة 3 / 0.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول عمر مباراة الزمالك وسموحة التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بثلاثية "شلبى وزيزو وأوباما" على الفريق السكندرى.

مع بداية الشوط الأول وبعد مرور 3 دقائق فقط، نجح مصطفى شلبى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من عمر جابر، واستمر الزمالك مستحوذا على الكرة حتى الدقيقة 9 التى بدأ فريق سموحة الوصول لمنطقة جزاء الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 13 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بعد كرة عرضية من يوسف أوباما، ليسجلها زيزو بالركبة فى شباك سموحة.

وأجرى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة تبديل مبكر بخروج مصطفى البدرى للإصابة، ونزول فادى فريد، وأهدر فادى فريد فرصة هدف محقق لسموحة فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 39 أجرة سموحة تبديل اضطرارى ثانى بدخول دوكوا دودو بدلاً من أحمد جمال الذى دخل فى الدقيقة 14 ثم تعرض للإصابة وغادر أرض الملعب.

وفى الدقيقة 45 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها أحمد زيزو، لكنها خارج الثلاث خشبات، ويستمر الفارس الأبيض فى التقدم بثنائية فقط.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث، بعد كرة بينية بالكعب من شيكابالا، واستغلها أوباما فى مراوغة حارس المرمى ودفاع الفريق السكندرى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو ، خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل سموحة كلاً من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: محمود وحيد - شريف رضا -أحمد حكم - محمد المغربي ، خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد، خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور و حسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف".































































































