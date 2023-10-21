شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على البنك الأهلى فى الشوط الأول بهدف "كالوشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق إنبى على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء تقدم فريق إنبى عن طريق أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولى في الدقيقة 28.

وشهدت أحداث الشوط الاول سجال بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق كل من: أحمد أمين "أوفا" و التونسى رفيق كابو بينما هجمات فريق البنك الاهلى عن طريق إبراهيم حسن و كريم بامبو .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أيمن أشرف _ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد النادرى

_ محمود قاعود _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. كريم بامبو.