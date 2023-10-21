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محمود وادي: نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على دعم القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الفلسطيني محمود وادي، نجم المقاولون العرب، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية. وقال وادي فى تصريحات لليوم السابع، "الشعب الفلسطينى على أرضه ويرفض كل مخططات الجيش الإسرائيلى لإخراجه منها".

 

وأضاف وادى، "نثمن جهود القيادة السياسية المصرية وموقفها الداعم لنا، شاركت بالأمس فى المظاهرات الداعمة لفلسطين، وكانت هناك الملايين من الشعب المصرى تدعمنا، مصر على مدار تاريخها تدعم دائماً القضية الفلسطينية، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفضه وتصديه لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني".

 

وأضاف وادى، "أسرتي تعاني مثل كل أهل غزة بالأيام لا يجدون المياه والكهرباء مقطوعة وأبسط الاحتياجات الإنسانية بسبب هذا الحصار الظالم.. شعبنا أثبت دائماً أنه صامد على أرضه ولن يتخلى عنها تحت أى ظرف، ولن يقبل بأى مخططات، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت".

 

واختتم لاعب المقاوبون قائلا، "الاحتلال الإسرائيلي لم يترك شيئا، قصف المسجد والكنيسة والمستشفى، وحتى الذين توجهوا من الشمال إلى الجنوب قصفهم فى الطريق، والعالم صامت أمام ذلك".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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