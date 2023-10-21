شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي: نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفلسطيني محمود وادي، نجم المقاولون العرب، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية. وقال وادي فى تصريحات لليوم السابع، "الشعب الفلسطينى على أرضه ويرفض كل مخططات الجيش الإسرائيلى لإخراجه منها".

وأضاف وادى، "نثمن جهود القيادة السياسية المصرية وموقفها الداعم لنا، شاركت بالأمس فى المظاهرات الداعمة لفلسطين، وكانت هناك الملايين من الشعب المصرى تدعمنا، مصر على مدار تاريخها تدعم دائماً القضية الفلسطينية، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفضه وتصديه لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني".