شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يُكرم منتخب الكرة الطائرة بعد التأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب الطائرة "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، فى ظل التفوق فى التصنيف القارى بعد انتهاء التصفيات التى أقيمت مؤخرا فى اليابان.

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من: تامر بيبرس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ومعه اللاعبون، أحمد يوسف ومحمد عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عسران.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب الكرة الطائرة، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وأهدت الشافعى دروع التكريم إلى تامر بيبرس، تقديرا لجهوده فى اللعبة ورفع إسم مصر عاليا.



