شكرا لقرائتكم خبر عن "فلسطين فى القلب" ناشئو المصرى والمقاولون يدعمون الشعب الفلسطينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أجيال بتسلم بعض" على هذا الطريق سار ناشئو الأندية المصرية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقام ناشئو النادي المصري مواليد 2008 بحمل العلم الفلسطيني خلال مباراتهم أمام فريق لافيينا، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل 3 أهداف، وارتدى أحد اللاعبين قميصاً كتب عليه "فلسطين في القلب".

كما قام براعم المقاولون العرب مواليد 2010 (ب) بحمل العالم الفلسطيني بعد الفوز على فريق مكادي بنتيجة 3 _ 2 في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم، وأحرز أدهم احمد هدفان وزياد أسامة هدف، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق رامي سعيد مدير فني، وحسن السيد مدرب، وحمدي حسين مدرب حراس، وهاني عدلي إداري الفريق، وأحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.