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"فلسطين فى القلب" ناشئو المصرى والمقاولون يدعمون الشعب الفلسطينى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - "أجيال بتسلم بعض" على هذا الطريق سار ناشئو الأندية المصرية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وقام ناشئو النادي المصري مواليد 2008 بحمل العلم الفلسطيني خلال مباراتهم أمام فريق لافيينا، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل 3 أهداف، وارتدى أحد اللاعبين قميصاً كتب عليه "فلسطين في القلب".

 

كما قام براعم المقاولون العرب مواليد 2010 (ب) بحمل العالم الفلسطيني بعد الفوز على فريق مكادي بنتيجة 3 _ 2 في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم، وأحرز أدهم احمد هدفان وزياد أسامة هدف، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

 

ويقود الفريق رامي سعيد مدير فني، وحسن السيد مدرب، وحمدي حسين مدرب حراس، وهاني عدلي إداري الفريق، وأحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

 

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ناشئو الزمالك

 

abc299ff-6b45-4a39-b958-3e3b547431bbالجهاز الفنى لناشئي الزمالك

 

ddc70ecb-5e6e-46ef-aba8-04bc43c851f6ناشئين المقاولون 2

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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