شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبدأ التحضير لمعسكر المنتخب لمواجهتى جيبوتى وسيراليون الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، التحضير لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل، بداية من الأسبوع المقبل، حيث يستعد المنتخب لمواجهة جيبوتى في الجولة الأولى وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كاس العالم.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات منتخبات، مصر وجيبوتي، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وتعتبر فرصة كبيرة لتأهل منتخبنا الوطني للبطولة الأكبر عالميًا بين المنتخبات.

ويحل منتخب جيبوتي ضيفًا على ملعب استاد القاهرة الدولي لمواجهة منتخب مصر يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026الذي سيقام في أمريكا وكندا، المكسيك.

دد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتتخلله مباراتان الأولى أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة والأقرب إقامتها باستاد القاهرة، والمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامتها بسبب رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات للمنتخب هناك، حيث يجرى مسئولو اتحاد الكرة محاولات لاستضافة المباراة بالقاهرة، بينما يتمسك منتخب سيراليون باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.