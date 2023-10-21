شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يصدم كريستال بالاس برباعية نظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق نيوكاسل فوزاً عريضاً على كريستال بالاس بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وافتتح جاكوب ميرفي أهداف نيوكاسل في الدقيقة 4، وأضاف أنتوني جوردون الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن ينهى شون لونجستاف الشوط الأول بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعاد كالوم ويلسون ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 66 من زمن المباراة التي شهدت 17 هجمة للاعبي كريستال بالاس في مقابل 10 فقط للاعبي نيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، متساوياً مع أستون فيلا، الذي تتبقى له مباراة يخوضها الأحد ضد وست هام، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز العاشر، مؤقتاً، في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.