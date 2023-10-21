شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن النادي الأهلي المصرى، تقدمه بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

يأتي قرار مجلس إدارة الأهلى لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين، فى ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

على صعيد متصل، طالب مسئولو النادي الأهلي نظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوي الإفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.

وأكد مسئولو الأهلى أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الإفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الجمعة، بتنزانيا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي وانتهت بالتعادل 2-2.

وأبدى مسئولو الأهلي غضبهم من مستوى الحكم الموريتاني بعدما تغاضى عن ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة كهربا في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء الفريق التنزاني.