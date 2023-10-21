الامارات | خسارة ثانية لمنتخب الإمارات في الطريق إلى أولمبياد "باريس 2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منتخب الإمارات لكرة اليد إلى الخسارة أمام نظيره القطري بفارق ثمانية أهداف بنتيجة (31-23)، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتستضيفها حالياً الدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة ذاتها، فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني بنتيجة (33-23)، والكوري الجنوبي على المنتخب الهندي بواقع (46-16).

وتضاءلت آمال المنتخب الوطني في العبور إلى الدور نصف النهائي، بعد تجرعه الخسارة الثانية في دوري المجموعات، وأودت في بقاء "الأبيض" مع نهاية الجولة الثالثة في المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد النقطتين، متأخراً بفارق أربعة نقاط عن كل من المنتخبين القطري والكوري الجنوبي الذين واصلا شراكتهما مع نهاية الجولة على صعيد صدارة فرق المجموعة ورصيد الستة نقاط لكل منهما، وحافظ بدوره المنتخب السعودي على مركزه الثالث في المجموعة برصيد أربعة نقاط، وليقبع المنتخبين الصيني والهندي في المركز الأخير للمجموعة برصيد خالٍ من النقاط.

ويستكمل المنتخب غداً الأحد مبارياته في دوري المجموعات بلقاء نظيره السعودي، في مباراة يبحث فيها "الأبيض" على انتصاره الثاني بدوري المجموعات بعد فوزه في الجولة الثانية على نظيره الصيني (31-30)، خصوصاً أن المنتخب كان قد خسر مباراته الافتتاحية في التصفيات أمام نظيره الكوري الجنوبي بواقع (31-23).

ويقضي نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل متصدري ووصيفي المجموعتين للدور نصف النهائي الذي يتحدد من خلاله هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية والمنافسين على البطاقة الوحيدة المؤهلة عن "التصفيات الآسيوية" إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.