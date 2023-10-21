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ريال مدريد يتعثر أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - تعثر أمام نظيره إشبيلية حيث تعادل بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات .

وكان دافيد ألابا قد سجل هدفا عكسيا في مرماه في الدقيقة 74 ثم أدرك داني كارفاخال التعادل بعد أربع دقائق لريال مدريد.

على الرغم من تعثر الريال إلى أنه لا يزال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الذي يأتي في المركز الثالث، بينما يحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

 

تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية:


في حراسة المرمى: كيبا.
في الدفاع: داني كاربخال، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجر.
في الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، توني كروس.
في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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