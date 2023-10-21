ريال مدريد يتعثر أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تعثر ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية حيث تعادل بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان دافيد ألابا قد سجل هدفا عكسيا في مرماه في الدقيقة 74 ثم أدرك داني كارفاخال التعادل بعد أربع دقائق لريال مدريد.

على الرغم من تعثر الريال إلى أنه لا يزال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يأتي في المركز الثالث، بينما يحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية:



في حراسة المرمى: كيبا.

في الدفاع: داني كاربخال، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أنطونيو رودريجر.

في الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، توني كروس.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.