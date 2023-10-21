الزمالك يعزف سيمفونية رائعة ويضرب شباك سموحة بخماسية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح الزمالك نظيره سموحة، بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

أحرز مصطفى شلبي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أحمد السيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 14، بعدها أضاف يوسف أوباما هدف الأبيض الثالث قبل نهاية الشوط الأول بـ “الكعب”.

وكان زيزو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أهدر ركلة جزاء بعد تسديدها بجوار مرمى سموحة.

وفي الشوط الثاني سجل فادي فريد هدف تقليص الفارق لـ سموحة في الدقيقة 67 بعدها جاء الهدف الرابع في الدقيقة 81 بعد كرة عرضية مميزة من شيكابالا تخبط في القائم، لتعود إلى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، الذي تصطدم به في شباك الزمالك.

وفي الدقيقة 89 سجل شيكابالا هدف الأبيض الخامس لكن ألغي بداعي تسلل على الجزيري، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف، لينتهي اللقاء بإنتصار الأبيض بخماسية مقابل هدف.

رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.