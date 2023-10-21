مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد الفوز على سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على سموحة مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه بالحصول على راحة يومي الأحد والإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة من "دوري نايل"، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.

حضور مجلس إدارة الزمالك الجديد لمباراة سموحة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب والذي تم انتخابه أمس، على حضور مباراة الفارس الأبيض ضد سموحة والتي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري المصري.

وشهدت ملعب استاد القاهرة الدولي حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد لتقديم الدعم لفريق الكرة الأول في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك في المباراة مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وشيكابالا، بينما سجل فادي فريد هدف سموحة الوحيد في المباراة.