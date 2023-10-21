التعادل يحسم قمة تشيلسي واَرسنال في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي 2/2، قمة الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعت تشيلسي بنظيره اَرسنال، في المباراة التي شهدها ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز.

تفاصيل مباراة تشيلسي واَرسنال

شهدت مباراة تشيلسي واَرسنال إثارة كبيرة، خاصة على صعيد الغزارة التهديفية، حيث تقدم كول بالمر لتشيلسي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما ضاعف مودريك الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

ونجح اَرسنال في تقليص النتيجة عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 77، فيما سجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي اَرسنال في الوصافة بنفس رصيد السيتي، لكن فارق الأهداف لصالح الأخير.

وليفربول يأتي في المركز الثالث بـ 20 نقطة، وتوتنهام رابع الترتيب بنفس رصيد الريدز، لكن يتبقى له مباراة مؤجلة.