أرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من تشيلسي في ديربي لندن

نجح أرسنال في خطف نقطة ثمينة من نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في ديربي لندن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة ديربي لندن، والتي جمعت بين أرسنال وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كول بالمر التسجيل لصالح نادي تشيلسي في الدقيقة الـ 15 من زمن الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعزز مودريك من تقدم البلوز في الدقيقة الـ 48.

وعاد أرسنال في الشوط الثاني من المباراة، بعدما سجل ديكلان رايس هدف الجانرز الأول، ليقلص الفارق لصالحهم، قبل أن ينجح تروسار من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 84.

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما أصبح رصيد تشيلسي 12 نقطة في المركز التاسع.