رونالدو يعلق على هدفه أمام ضمك ويوجه رسالة لجماهير النصر

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي بنادي النصر، على هدفه في شباك ضمك بالجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ونجح رونالدو في قيادة النصر للفوز على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة ضمن منافسات مسابقة دوري روشن، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

ونشر رونالدو صورا من مباراة النصر وضمك عبر حسابه الخاص بموقع للتواصل الاجتماعي “تويتر” وعلق بـ: “أجواء لا تصدق في الملعب الليلة”.

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وتابع رونالدو: “سعيد بالفوز، ونواصل العمل الجاد في كل مباراة، شكرًا للجماهير على هذا التكريم الجميل أيضًا”.

وسجل رونالدو هدفه في شباك ضمك من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رصيده للهدف رقم11، وينفرد بقمة هدافي الدوري.

وحصل رونالدو على تقييم بدرجة 7.5 في مباراة النصر وضمك وفقًا لموقع الاحصاءيات العالمي “سوفا سكور”.