بهدف عكسي.. ريال مدريد يتعثر أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل مع نظيره إشبيلية بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ولعب ريال مدريد ضد إشبيلية، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية ولكنها لم تؤتي ثمارها.

وسجل دافيد ألابا هدف المباراة الأول لصالح إشبيلية في الدقيقة 74 عن طريق الخطأ في مرماه، ولكن داني كارفاخال تمكن من خطف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة يحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ميندي – ألابا – روديجر – كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.