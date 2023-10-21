شيكابالا يعادل رقم نجم الزمالك بعد هدفه في مرمى سموحة

فاد محمود عبد الرازق شيكابالا فريق الزمالك للفوز على نظيره سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وسجل محمود شيكابالا هدفًا في فوز الزمالك على سموحة بنتيجة 5 – 1، كما صنع هدف آخر لصالح زميله يوسف ابراهيم أوباما ليساهم في حصد فريقه 3 نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

ونجح شيكابالا بعد هدفه أمام سموحة في معادلة رقم أسطورة الزمالك السابق طارق يحيى، إذ رفع رصيده إلى 71 هدفًا بقميص الفريق الأبيض بمختلف المسابقات.

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ويحتل شيكابالا المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الزمالك التاريخيين، بالتساوي مع طارق يحيى، ويحتاج لتسجيل 4 أهداف لتجاوز جمال حمزة، صاحب المركز السابع، برصيد 74 هدفًا.

ويعد هذا الهدف الثاني لـ شيكابالا في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، بعدما سجل هدف الفوز للفارس الأبيض في الجولة الماضية أمام البنك الاهلي بنتيجة 2-1.