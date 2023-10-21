مانشستر يونايتد ينعى الأسطورة السير بوبي تشارلتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

نعى مانشستر يونايتد السير بوبي تشارلتون، أسطورة النادي والفائز بكأس العالم مع منتخب إنجلترا والذي توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عامًا.

وجاء في بيان للنادي: "مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ نادينا".

وأضاف: "كان السير بوبي قدوة بالنسبة للملايين، ليس فقط في مانشستر أو المملكة المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم".

واختتم البيان: "كان يحبه الجميع بسبب روحه الرياضية ونزاهته بقدر ما يمتلك قدرات كبيرة كلاعب كرة قدم، وسيظل السير بوبي في الأذهان دائمًا باعتباره أحد عمالقة كرة القدم".

ولعب السير بوبي 758 مباراة مع الشياطين الحمر، وظلت أهدافه البالغ عددها 249 هدفًا لمانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا للنادي حتى تجاوزه واين روني في عام 2017.