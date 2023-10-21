الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على شيفيلد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب برامول لين.

ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد "تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، إيفانز، لينديلوف.

خط الوسط: سفيان أمرابط، كاسيميرو، ماكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، هويلند، برونو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة وبفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق شيفيلد

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب شيفيلد "بول هيكينبوتون" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فودرينجهام

خط الدفاع: بوجل، تروستي، روبنسون، توماس.

خط الوسط: هامر، سوزا، نورود، ماكاتي.

خط الهجوم: مكبورني، آرتشر.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد نقطة وحيدة وبفارق 11 نقطة عن منافسه مانشستر.