في ليلة تألق شيكابالا.. الزمالك يكتسح سموحة بخماسية بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي الزمالك في تحقيق فوزا كبيرا، على حساب سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

قدم لاعبو فريق الزمالك أداء مميز خاصة في الشوط الأول من المباراة، وتألق بشدة محمود عبدالرازق شيكابالا، وفي المقابل لم يقدم المنافس العرض المنتظر.

تقدم الزمالك مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة بالهدف الأول، عن طريق اللاعب مصطفى شلبي وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وواصل الفريق الأبيض تفوقه ونجح يوسف أوباما في إحراز الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 45، وعاد سموحة وأحرز هدفه الوحيد عن طريق فادي فريد، واختتم الزمالك الأهداف في الدقيقة 81 عن طريق التونسي سيف الجزيري، واختتم شيكابالا الأهداف في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده 8 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند سبعة نقاط في المركز السادس.