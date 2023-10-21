الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم قمة أرسنال وتشيلسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث قمة الجولة التاسعة بين أرسنال ومنافسه تشيلسي، التي أقيمت في تمام الساعة الـ 7.30 مساء اليوم السبت.

وتعادل فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

سجل هدف تشيلسي الأول، بالمر في الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الثاني، مودريك في الدقيقة 48 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الأول، ديكلان رايس في الدقيقة 77 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تعادل أرسنال، لياندرو تروسار في الدقيقة 84 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.