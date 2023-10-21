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كول بالمر يدخل التاريخ أمام أرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
سجل كول بالمر هدف من علامة الجزاء في تعادل مع أرسنال بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن مباريات الاسبوع التاسع من الممتاز، على ملعب الإمارات.

وأصبح بالمر البالغ من العمر 21 عامًا و168 يومًا، ثالث أصغر لاعب يسجل ركلة جزاء في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف بوكايو ساكا (20 عامًا و230 يومًا) وبيتر ندلوفو (21 عامًا و50 يومًا). وفقا لشبكة اوبتا للاحصائيات

وانضم الجناح الإنجليزي إلى تشيلسي في بداية الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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