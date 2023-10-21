أوسوريو: نستحق الفوز بخماسية على سموحة.. ونلعب بخطة تشيلسي مع مورينهو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك عن سعادته الشديدة بفوز فريقه الكبيرة على حساب سموحة بخمسة أهداف دون رد.

قال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عملنا مباراة مميزة، وفهمنا اننا كي نحقق الفوز لابد من الاحتفاظ بالكرة، ونجحنا في إخراج المنافس من قواعده بطريقة لعبنا".

أضاف: "هجوميا لعبنا مباراة رائعة، ونجحنا في الاختراق وصناعة الفرصة وجميع الأهداف التي أحرزنها من لعب مفتوح وليس كرات ثابتة".

أكمل: "كنا متحكمين في معظم أوقات المباراة واستحقينا الفوز الكبير، الحالية التي عليها الفريق لا تقلقني خاصة واننا نحرز أهداف بعدد كبير مثل فريق تشيلسي حين كان مع مورينهو فاز في 18 مباراة بهدف دون رد وكان الأهم هو الفوز".

وأتم تصريحاته: "أوباما لاعب جوكر استخدمه في أي مكان، بالنسبالي مثل بيركامب لاعب فريق أرسنال يجد اللعب في المساحات بشكل كبير للغاية".