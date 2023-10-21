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أحمد سامي: معرفش ليه اللاعبين كانوا خايفين من الزمالك.. ونستحق الخسارة بخماسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة حزنه الشديد من الخسارة الكبيرة التي تلقاها من الزمالك بخمسة أهداف في بطولة الممتاز.

قال أحمد سامي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ببارك لنادي الزمالك استحقوا المكسب الكبير، مافيش فريق بيعمل كمية الاخطاء دي في ثلث ساعة وتقدر تكسب وكان هناك حالة خوف من اللاعبين".

أضاف: "شيكابالا وزيزو كانوا مميزين للغاية في مواجهة اليوم، وهما في العادة لديهم مهارات كبيرة، وزاد على ذلك إصابة ثنائي الدفاع".

أوضح: "رغم الأداء السيء والأخطاء الكبيرة، أدرنا عدد من الفرص التي كانت تساعدنا في تقليل الفارق ولكن قدمنا أداء سيء للغاية".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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