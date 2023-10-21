أحمد سامي: معرفش ليه اللاعبين كانوا خايفين من الزمالك.. ونستحق الخسارة بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة حزنه الشديد من الخسارة الكبيرة التي تلقاها من الزمالك بخمسة أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد سامي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ببارك لنادي الزمالك استحقوا المكسب الكبير، مافيش فريق بيعمل كمية الاخطاء دي في ثلث ساعة وتقدر تكسب وكان هناك حالة خوف من اللاعبين".

أضاف: "شيكابالا وزيزو كانوا مميزين للغاية في مواجهة اليوم، وهما في العادة لديهم مهارات كبيرة، وزاد على ذلك إصابة ثنائي الدفاع".

أوضح: "رغم الأداء السيء والأخطاء الكبيرة، أدرنا عدد من الفرص التي كانت تساعدنا في تقليل الفارق ولكن قدمنا أداء سيء للغاية".