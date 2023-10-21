شكرا لقرائتكم خبر عن الهزيمة الرابعة على التوالي.. إنبى يفوز على البنك الأهلى بثلاثية بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء تقدم فريق إنبى عن طريق أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولى في الدقيقة 28 بينما تمكن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى من أحرز هدف التعادل في الدقيقة 49 ثم تقدم فريق إنبى بالهدف الثانى في الدقيقة 80 عن طريق زياد كمال وقبل نهاية المباراة عزز الفريق البترولى بالهدف الثالث فى الدقيقة 96 عن طريق محمد ناصر مودى.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 4 نقاط بينما يظل فريق البنك الاهلى بالكرز الأخير بدون رصيد من النقاط .

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أيمن أشرف _ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد النادرى

_ محمود قاعود _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. كريم بامبو.